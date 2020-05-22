شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نائب رئيس جامعة الفيوم وعميد التربية النوعية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عماد عبدالسلام المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، بيانا اكد خلاله إجراء مسحات وتحاليل للحالات المخالطة لرئيس الجامعة ومدير مكتبه وأمين عام الجامعة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأوضح البيان أن نتيجة المسحات سلبية في عدد كبير من العينات وإيجابية في حالتين فقط وهما الأستاذ الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس الجامعه أنه سيتم غدا إصدار التقرير الطبي اليومي التفصيلي بمتابعة الحالات.