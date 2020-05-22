شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة.. وأمطار خفيفة أول أيام العيد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لانخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى الجمعة المقبل، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأضاف بيان الهيئة أنه من المتوقع يوم الأحد المقبل سقوط أمطار ( 50 % تقريباً ) متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى، كما تنشط الرياح على أغلب الانحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متفرقة وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط.

وعن القاهرة الكبرى أوضح البيان انه من المنتظر ان تتعرض كذلك لانخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلاً.

ومن المنتظر يوم الأحد 24 مايو سقوط امطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق متفرقة يصاحب ذلك نشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متفرقة.

ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة من يوم الجمعة 22 مايو وحتى الجمعة 29 مايو العظمى والصغرى.

القاهرة ( 36 – 29 )، ( 19 – 18 )

الوجه البحرى ( 35 – 29 )، ( 19 – 17 )

السواحل الشمالية ( 28 – 24 )، ( 19 – 18 )

جنوب سيناء ( 37 – 34 )، ( 25 – 23 )

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شمال الصعيد ( 37 – 30 )، ( 22 – 20 )

جنوب الصعيد ( 41 – 35 )، ( 30 – 25 )

وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

كما يمكن الاتصال بالهيئة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الآتى 24646721 – 24646719