شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة الشهيد خالد المغربي: «أخويا حي في قلوبنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت الحلقة 28 من مسلسل «الاختيار» والتي تناولت أحداثها ملحمة البرث لأبطال الصاعقة المصرية بقيادة الشهيد أحمد منسي، وأبرزت بطولة شهداء القوات المسلحة في هذه المواجهة مع التكفيريين والإرهابين ردود فعل واسعة عقب عرضها، خاصة تتسجيلها للحظات استشهاد كل بطل من أبطال الملحمة الحقيقية ومنهم النقيب خالد مغربي الشهير بخالد دبابة ابن مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وأظهرت الحلقة استشهاده عندما هب لنجدة زملائه ومنع التكفيرين من مواصلة الهجوم على كمين البرث ففجروا مدرعته بسيارة مفخخة ليلقى الله شهيدا.

وقالت دينا المغربي شقيقة الشهيد إن شقيقها لا يزال حيا في قلوبهم مؤكدة أن بطولات شقيقها في سيناء تحتاج عمل بأكلمه في لفيلم وثائقي منفصل.

فيما أعربت والدة الشهيد عن سعادتها بالعمل الفني الرائع في مسلسل «الاختيار» الذي أعاد إلى ذاكرتها الدور البطولي والفدائى الذي قام به نجلها للقضاء على البؤر الإرهابية والجماعات التكفيرية في أرض سيناء الطيبة مضحيا بدمائة الذكية وبحياته من أجل أن تبقى مصر ولا يدخلها خائن أو عميل.

ووجهت والدة الشهيد الشكر للفنان محمد حمدي الذي جسد شخصية ورجولة وشجاعة نجلها مشيرة إلى أنها شعرت أنها تراه نظرا لوجود تشابه كبير بين نجلها الشهيد وحمدي، والذي ظهر في نهاية يلتحق بكتيبة الشهيد أحمد المنسى قائلة: «نشيد الصاعقة خلد ذكرى ابني مع زملائه».

وأضافت أن نجلها كان يعاني من الغضروف وكان مقررا نقله إلى سلاح آخر بعيدا عن الصاعقة لحالته الصحية ولكنه رفض بشدة وتمسك بسلاح الصاعقة مدافعا عن المصريين ضد الخونة والإرهابيين.

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