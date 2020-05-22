تفاوض مصر لحل مشكلة سد النهضة مع رئيس الوزارء السوداني

قام رئيس الوزارء السوداني الدكتور عبد الله حموك بعقد اجتماع مع رئيس الوزارء الإثيوبي آبي أحمد ومن خلال هذا الاجتماع سيتم الاتفاق على إعادة جميع الأطراف الثلاثة لتكملة الجزء المتبقي من سد النهضة الإثيوبي تبعاً لمسارات التفاوض خلال الشهور الآتية.

وأكدت مصر عن استعدادها للدخول في العملية التفاوضية والعمل على المشاركة في الاجتماع، كما أن جمهورية مصر قامت بالتأكيد على اهمية هذا الاتفاق في الوصول لحل عادل ومتوازن يحافظ على حق مصر وحق كلاً من إثيويبا والسودان، نأمل من خلال هذا الاجتماع يتم الوصول لحل هذه الأزمة ويتم وضع حل يرضي جميع الأطراف سواء مصر أو السودان أو أثيوبيا وعلى الجميع الالتزام بما سيأتوا إليه من اتفاق.