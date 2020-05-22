الاستعلام عن الأرصاد الجوية المتوقعة يوم الجمعة

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الأرصاد الجوية المتوقعة في يوم الجمعة فمن المفترض أن يكون الطقس شديد الحرارة في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري وذلك بالتحديد في فترة النهار، كما أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائل للبرد في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيكون لطيف في شمال الصعيد وشديد الحرارة للغاية في جنوب الصعيد في فترة الليل.

ومن المفترض أيضاً ان يكون الطقس حار في كلاً من السواحل الشمالية وقاسي الحرارة في الصعيد ومن المحتمل سقوط أمطار تبدأ مطار خفيفة ثم تتحول إلى أمطار متوسطة ثم تصبح رعدية في كلاً من القاهرة الكبرى والصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء.