الارشيف / أخبار مصر

الاستعلام عن الأرصاد الجوية المتوقعة يوم الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الأرصاد الجوية المتوقعة في يوم الجمعة فمن المفترض أن يكون الطقس شديد الحرارة في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري وذلك بالتحديد في فترة النهار، كما أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائل للبرد في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيكون لطيف في شمال الصعيد وشديد الحرارة للغاية في جنوب الصعيد في فترة الليل.

ومن المفترض أيضاً ان يكون الطقس حار في كلاً من السواحل الشمالية وقاسي الحرارة في الصعيد ومن المحتمل سقوط أمطار تبدأ مطار خفيفة ثم تتحول إلى أمطار متوسطة ثم تصبح رعدية في كلاً من القاهرة الكبرى والصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

اقرأ أيضا

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا