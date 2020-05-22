إنارة ميدان التحرير والمتحف المصري

تقوم شركة مصر للصوت والضوء والتنيمة السياحية الخاصة بالشركة النابعة للسياحة والفنادق بتنفيذ مشروع النور في ميدان التحرير وياتي ذلك الأمر تبعاً لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير محافظة القاهرة، كما أنه وجه رئيس الوزراء من أجل العمل على تطوير ميدان التحرير الذي يعد من أشهر الميادين في مصر.

وقامت هذه الشركة تبعاً لطلب من مجلس الوزراء بالعمل على تنفيذ باقي أعمال مشروع الإضاءة الخاص بانارة المناظر الخارجية للمتحف المصري في التحرير والحديقة الخاصة به والمتعلق بالعرض المتحفي وإضائة جميع العمارات المحيطة في الميدان وإنارة كلاً من المسلة والنافورة ووصلت تكاليف المشروع إلى 60 مليون جنيه واستمر هذا المشروع لمدة ثلاثة شهور.