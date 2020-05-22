شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يبكى بعد مشاهدة معركة البرث فى الاختيار: أقسم بالله هطلع ضابط وأجيب حقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد مؤثر بكى طفل بعد مشاهدة الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار، والتى جسدت معركة البرث واستشهاد أبطال الكتيبة 103، التي يقودها الشهيد أحمد المنسى.

ويظهر في الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، طفل بكايا معلنا عن رغبته بالعمل ضابط بعد مشاهدته مسلسل الاختيار، للثأر من الإرهابيين، كما أقسم بالله أنه سيموت شهيدا، وأنه ليس أقل من هؤلاء الأبطال.







وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، أحداثاً مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.

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وفي فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.