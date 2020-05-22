شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إجراءات هامة لجامعة القاهرة لمواجهة كورونا خلال امتحانات الفرق النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددا من الإجراءات الهامة وذلك بشأن مواجهة عدوى كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية، خاصة بعد تأكيد وزير التعليم العالى على أداء امتحانات الفرق النهائية تحريريا والبدء فى أعمال الامتحانات مطلع يوليو المقبل.

وفيما يلى يرصد "الخليج 365 " ابرز 7 إجراءات لجامعة القاهرة لمكافحة كورونا.



1 - تشكيل لجنة عليا برئاسته، لوضع القواعد والإجراءات والترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس، وطلاب الدراسات العليا.





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2 - مراعاة التباعد والسلامة وبما يناسب أعداد كل كلية مع قاعات الامتحانات.

3 - ضمان التزام جداول الامتحانات بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء من حيث أيام الامتحانات أو ساعاتها، أو من حيث اتساقها بين مختلف الكليات.

4 - التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية سواء من حيث التهوية وتطهير الاماكن يوميا خلال فترة الامتحانات أو غيرها.

5 - استخدام كواشف الحرارة على الطلاب قبل دخول الإمتحانات.

6- عمليات التطهير يومياً فى كافة الاماكن التى سيجرى بها الامتحانات وذلك حفاظاً على صحة كافة المنظومة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

7 - توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعى للتعامل الطبى مع أى حالة اشتباه وذلك وفقا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.