شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تضع خطة لمزارع" التفاحيات" لزيادة الإنتاج والمعروض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر" الخليج 365"، عددا من التوصيات والإرشادات الفنية التي أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حول طرق التسميد والرى لحدائق التفاحيات "التفاح والكمثرى" خلال شهر مايو الجارى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق .

ومن أهم العمليات الخاصة بمزارع التفاحيات.

-التخلص من السرطنات على مدار الموسم.

- التخلص من الحشائش و جمع القواقع خارج المزرعة.

- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحرات الثاقبة الماصة.

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- جمع الثمار المصابة بالذبابة و دفنها بعد إضافة الجير الحي.

وعن طرق تسميد لمزارع التفاحيات

– الأشجار التي تروى بالغمر ، إضافة 100جم – 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر، إضافة 300 جم سماد مركب للأشجار اكبر من 3 سنوات ، إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأشجار الصغيرة و 300 جم للأشجار الكبيرة و يكرر كل 15 يوم.

وعن الأشجار التي تروى بالتنقيطر، الرية الأولى : يضاف 2 كجم سلفات نشادر، الرية الثانية : يضاف 2 كجم سماد مركب 19-19-19 ، الرية الثالثة: يضاف 2 كجم سلفات بوتاسيوم ، الرية الرابعة : يضاف 1 لتر حامض أميني للفدان مدة شهر + 2 لتر حامض هيوميك مرة شهر.+1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم.

وأكد تقرير المحاصيل الزراعية ،أنه بالنسبة الى التسميد الورقي : يتم رش العناصر الصغرى بمعدل 300جم حديد + 150 جم زنك + 150 جم منجنيز + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200جم يوريا.

الري (لتر / يوم / شجرة ) ، عمر الأشجار / كمية الري خلال مايو ،السنة الأولى / 24 لتر ، السنة الثانية / 36 لتر ، السنة الثالثة / 54 لتر ، السنة الرابعة / 70 لتر ، اكبر من خمسة / 70-80 لتر.