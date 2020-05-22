شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف أثرت أزمة كورونا على الإيرادات بمشروع الموازنة العامة للدولة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسهمت أزمة فيروس كورونا فى تراجع عدد من البنود الهامة والمؤثرة فى الإيرادات الأجنبية لمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 ".

وبلغت جملة موارد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 2 تريليون و297 مليار و497 مليون جنيه، مقابل تريليون و978 مليار و937 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 318 مليار و560 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات المُتوقعة نحو تريليون و288 مليار و753 مليون جنيه، مقابل تريليون و134 مليار و424 مليون جنيه خلال العام الجارى، بزيادة قدرها 154 مليار و329 مليون جنيه.

ونرصد هذه التأثيرات :

- تراجعت الضريبة المُتوقع تحصيلها من هيئة البترول والشريك الأجنبى بنحو 200 مليون جنيه، حيث بلغت 41 مليار و602 مليون جنيه

- كما تراجعت الحصيلة الضريبية من قناة السويس بنحو 3 مليارات و380 مليون جنيه، حيث بلغت 34 مليار و204 مليون جنيه، مقابل نحو 37 مليار و583 مليون جنيه العام الجارى.

- 9 مليارات و636 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة على الخدمات المُقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية، لتُحقق انخفاضا قدره مليار و455 مليون جنيه.

- 82.3% نسبة الانخفاض فى الحصيلة المُتوقعة من ضرائب القيمة المضافة على سلع وخدمات جدول رقم (1) المستوردة لتحقق حصيلة متوقعة مليار و 43 مليون

- 1.5 مليار جنيه انخفاض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المُقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية

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- تراجعت الحصيلة المُتوقعة من رسم التنمية على جوازات السفر بنحو 147 مليون جنيه

- وكذلك حصيلة رسم التنمية على إقامة الأجانب وما يتعلق بها حيث انخفضت بقيمة 20 مليون جنيه

- وانخفضت حصيلة رسم التنمية على مغادرة البلاد بنحو 349 مليون جنيه

- وانخفضت الحصيلة المتوقعة من رسم التانمية على المحاجر بنحو مليار و54 مليون جنيه.

- وتراجعت أيضا الحصيلة المُتوقعة من رسوم الموانئ والمنائر بنحو مليار و497 مليون جنيه،

- كما تراجعت الحصيلة المتوقعة من رسوم الإجراءات القُنصلية بنحو 866 مليون جنيه،

- وسجلت الحصيلة المُتوقعة من ضرائب التجارة الدولية تراجعا قُدر بنحو 7 مليارات و233 مليون جنيه.

- انخفاض أرباح أسهم هيئة البترول بنحو 10 مليارات بنسبة 55.6%