شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و 750 مليون جنيه لدعم الأنسولين وألبان الأطفال بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهى وزارة الصحة والسكان.

وتبلغ تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال نحو مليار و750 مليون جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2020/2021، بزيادة تبلغ 250 مليون جنيه عن الاعتماد المُدرج بموازنة السنة المالية 2019/2020 البالغ 1.5 مليار جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو 16.7%.

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ويسعى مشروع الموازنة العامة إلى الإلتزام بتحقيق الاستحقاقات الدستورية (مخصصات الصحة، التعليم والبحث العلمى نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى) مع العمل على رفع كفاءة وجودة هذا الإنفاق من خلال استهداف مبادرات محددة وبرامج واضحة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين خاصة الطبقة المتوسطة وكذلك المساهمة الإيجابية فى تعزيز أنشطة البشرية ومجالات التنمية.

بالإضافة إلى زيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس تنفيذ التزامات الخزانة العامة فى ضوء التوسع فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بما فيها تحصيل الموارد المنصوص عليها لصالح التأمين الصحى بالإضافة إلى التعامل مع والحد من انتشار فيروس كورونا، علما بأن مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحى بباب الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية تصل إلى نحو 10,6 مليار جنيه، والاستمرار والتوسع فى التسعير السليم للسلع والخدمات بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.