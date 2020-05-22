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شكرا لقرائتكم خبر عن اللهم لا تجعله أخر عهدنا برمضان.. شاهد صلاة التهجد وختم القرآن بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بأيادى مرفوعة بالدعاء إلى الله بإزالة الغمة عن العالم، أدى جمع من المصلون اليوم، صلاة التهجد وختم القرآن الكريم في المسجد الحرام، وسط الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا، الذى أدى إلى وفاة الآلاف من مختلف دول العالم.
وذكرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر:" وسط الإجراءات الاحترازية جموع المصلين يؤدون صلاة التهجد ويشهدون ختم القرآن الكريم في المسجد الحرام".
على جانب آخر، شارك هاشتاج "ختمة الحرم"، قائمة الأكثر تداولا بموقع تويترعالميا، حيث تضرع المسلمين بالدعاء لرفع البلاء من خلال بوستاتهم، كتب أحد المغردين:"انا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا به، اللهم اكتبنا فيه منُ المعتوقينَ من نيرانك والفائزينْ بجنانك وارحمنا واغفرلنا يا الله".
وكانت رئاسة شئون الحرمين، نشرت عبر حسابها بموقع تويتر، صورا لأعمال العناية وتعقيم الروضة الشريفة بالحرم النبوى بالمدينة المنورة وذكرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر:"اهتمام وعناية بنظافة وتعقيم الروضة الشريفة والحجرة النبوية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها رئاسة شؤون الحرمين"
يشار إلى أن جهودا كبيرة تبذلها رئاسة شئون الحرمين، بالمملكة العربية السعودية في تطهير وتطييب المسجد الحرام والمسجد النبوى، بأفخر أنواع البخور والعطور، وذلك من باب التعظيم والإجلال لبيت الله الحرام والكعبة المشرفة، حيث يتم تبخير مصليات المسجد الحرام على مدار الساعة وفي أوقات مختلفة، كما يتم تطييب الحجر الأسود بدهن العود الفاخر خمس مرات يومياً، بالإضافة إلى تطييب كسوة الكعبة المشرفة.
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