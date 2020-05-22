محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت محافظة الجيزة أنه تم منح أحد العاملين بمكتب هند عبدالحليم نائب المحافظ، إجازة من العمل، بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة بكورونا، وأثبتت التحاليل إيجابية الإصابة بالفيروس.
وأوضحت المحافظة، في بيان، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أصدر تعليمات كإجراء احترازي بالعزل المنزلي لكل أعضاء مكتب نائب المحافظ المخالطين للمصاب، لمدة 14 يومًا بناء على التعليمات الوقائية من مديرية الصحة بالجيزة لحين التأكد من سلامتهم من أي إصابات بالفيروس.
وأكدت محافظة الجيزة علي سلامه نائب المحافظ هند عبد الحليم من أي اصابات مع التزام الجميع بالعزل المنزلي كإجراء وقائي حفاظًا على سلامتهم.
وشنت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم للمكاتب والأدوار المختلفة بديوان عام المحافظة، وذلك من خلال فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة حفاظًا على سلامة المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة أحد العاملين.. عزل منزلي لأعضاء مكتب نائب محافظ الجيزة 14 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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