البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية بعيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالتهنئة لوزير الأوقاف فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، ومفتي الديار المصرية فضيلة الدكتور شوقي علام، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال البابا في برقيته: "يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بعيد الفطر المبارك داعين الله أن يوفق جهدكم المخلص لإعلاء شأن وطننا العزيز. واستكمال مسيركم في طريق نشر الوعي وثقافة السلام والعيش المشترك في كافه أرجاء الوطن لمواجهة أعداء الإنسانية من قوى الشر والتعصب والإرهاب".​

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