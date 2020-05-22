شكرا لقرائتكم خبر عن تعليقا على اجتماع حمدوك وآبي أحمد.. مصر تعرب عن استعدادها للانخراط في مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الخميس فقد «مصر عن استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده».
وأشار البيان إلى نتائج الاجتماع الذي عقد الخميس، بين رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد، والذي «تم خلاله الاتفاق على عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حسبما تم في مسارات التفاوض خلال الشهور الأخيرة».
وأكد البيان على «أهمية أن يكون جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان».
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