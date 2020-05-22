شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: «قرارانا نهائي.. وسنراعيكم في الأسئلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لأولياء أمور وطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، قائلًا :«سمعنا كل وجهات النظر، وأصدرنا قرارا اتفقت عليه الدولة المصرية وهو نهائي ولن يتغير فيه أي شيء، وما تم إعلانه هو القول النهائي، والرسالة ألا نضيع الأسابيع القادمة في أفكار وطلبات جديدة».

وقال طارق شوقى«خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «ياريت منضيعش وقت كتير في الجدل، وإحنا محتضنين الطلاب بقالنا شهور.. واستنفذنا كل الضغط وما قلناه اليوم أقصى ما يمكن تقديمه، وبالتالي استغلوا الـ 35 يوم المقبلين في المذاكرة».

وواصل: «إحنا نراعي الطلاب في الاسئلة والتأمين والتعقيم في ظل الظروف القائمة.. وما أعلناه منتهى، ولا يمكن حذف المواد التي لا تضاف للمجموع لأنها مواد نجاح ورسوب».