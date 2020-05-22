شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الشهيد علي علي: «لما شفت مشهد استشهاده حسيت بجمال ورد الياسمين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت فاطمة عباس، والدة الشهيد البطل المقاتل «علي علي»، على مشهد استشهاده بمسلسل «الاخيتار» مؤكدة فخرها بما قام به نجلها الشهيد، عندما تسمع عن شجاعته وحبه للوطن وزملائه.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «لما شفت مشهد استشهاده ودفاعه حسيت بجمال ورد الياسمين.. كان بيحارب ويحمى الشعب والوطن وسعيدة إن ابنى قام بموقف زى ده وكل الدنيا اتفرجت عليه.. تمنيت ليا 4 عيال في الجيش يحاربون عشان أرضهم ووطنهم وعشان أخوهم».

وعن وفاة 6 أشقاء لعلي قبله، قالت: «كل اللى كنت أنجبه يموت.. قلبى مليان قوة وإيمان»، وأشارت إلى أنه خطب منذ عام ونصف، وكان على استعداد للزواج، مستطردة: «تزوج أحسن زواج».