شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من زوجة الشهيد الشبراوي بعد الحلقة 28 من «الاختيار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت المهندسة ندى حسن زوجة الشهيد أحمد شبراوى، إنها شاهدت حلقة اليوم من مسلسل «الاختيار»، ولكنها كانت صعبه ومؤثرة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الأبطال الحقيقين قدموا ما لا يتحمله البشر.
وأشارت إلى والد ووالدة الشهيد احمد شبراوى قاموا بمشاهدة الحلقة وتحدثوا معها عن بعض التفاصيل، مستطرده: «والدته قالت أحمد في مكان كويس. وحاولى تفتكرى إن المشهد تمثيل وأحمد الآن في الجنة».
وواصلت: «أحمد كان غالى ومكنش ينفع يستشهد عشان حاجة متكنش أغلى.. مصر غالية أوى.. احمد وزملائه راحوا عشان عندهم عقيدة.. ووجدت وعى ودعم كبير بسبب المسلسل».
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