شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون من الخارج يشيدون باستقبال جامعة حلوان لهم ويؤكدون: يفوق الوصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد العائدون من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي لهم بالمدينة الجامعية بالمطرية بالاستقبال الحافل من جامعة حلوان بقيادة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وقيادات الجامعة وذلك لما لمسوه من استقبال حافل غير متوقع وحرص الجامعة على تذليل كافة الصعوبات عقب عودتهم إلى أرض الوطن، وعبر العائدون من الخارج وفق بيان لجامعة حلوان عن بالغ امتنانهم وعظيم سعادتهم بما وفرته الجامعة لهم من أماكن للاستقبال في ظل عمليات تطهير وتعقيم مستمرة وإجراءات وقائية شاملة معبرين عن فرحتهم بالاستقبال الحافل لهم من قبل رئيس الجامعة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وقدم ضيوف مدينة العزل بالمطرية الشكر إلى رئيس جامعة حلوان والمسئولين على الاستقبال الذى وصفوه بأنه اكثر من رائع مرددين عبارات"تحيا مصر".

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وقال أبناء مصر العائدين من الخارج أن توفير الجامعة لأماكن الإقامة والمواد الغذائية والطبية، و إتاحة الكشف لكافة القادمين وعمليات التطهير التي أجريت لكافة المستلزمات والأدوات أثارت سعادتهم لما لمسوه من حرص الجامعة على الاستقبال الحافل والرعاية الصحية وسط إجراءات وقائية عالية، كما أعربوا عن شعورهم بالأمان في ظل استقبال حافل ومشرف من جميع القائمين على الاستقبال بجامعة حلوان وجهودهم الملحوظة لخدمة كافة القادمين.

ووصف البعض استقبال جامعة حلوان وحرص رئيس الجامعة على التواجد بأنه "استقبال يفوق الوصف" وهو ماهون عليهم أيام الغربة عقب فترة صعبة من فقدان الأمل في العودة إلا أن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بعودة المصريين وأوفي بذلك وتم تذليل كافة العقبات ووصلنا إلى أرض الوطن ولم نكن نتخيل هذا الإستقبال الحافل من رئيس الجامعة خاصة في هذه الأيام المباركة مع حرارة الجو وفي توقيت متأخر وحرصه على التواجد والتوجيه بمساعدة كافة القادمين.