شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات وزارة الأوقاف: لم نتلق أى مخالفة بفتح المساجد خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، استمرار غلق المساجد لحين زوال علة غلق المساجد وهى انتشار فيروس كورونا، وسط إجراءات ومتابعة دورية للمساجد للتأكد من الالتزام بتعليمات الغلق.

وكشف التقرير الأسبوعى للغرفة أنه لم يتم رصد أى تجاوزات أو مخالفات لقرارات الوزارة بشأن غلق المساجد خلال الأسبوع الماضى.

يأتى ذلك فيما بدأت وزارة الأوقاف أعمال إنهاء التجهيزات والاستعدادت النهائية لبث خطبة وصلاة عيد الفطر المبارك من مسجد السيدة نفيسة عبر الإذاعة والتليفزيون المصرى، وإذاعة تكبيرات العيد من المساجد عبر مكبرات الصوت، وشكلت الوزارة غرفة عمليات برئاسة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة لمراجعة التجهيزات النهائية.

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وبدأت غرفة العمليات بمراجعة مكبرات الصوت في مسجد السيدة نفيسة والتجهيزات الفنية وتحديد العاملين الذين سيحضرون الصلاة وعددهم 20 فقط، كما تم تحديد موضوع خطبة العيد، حيث تقرر أن يكون موضوع خطبة عيد الفطر المبارك بعنوان " باب الرحمة لم يغلق"، ويلقى الخطبة ويؤم المصلين الشيخ يسرى عزام.

كما جددت الوزارة تنبيهاتها على العاملين فى المساجد بالالتزام بقرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.

وأكدت الوزارة على إنهاء خدمة أى مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، واتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى.