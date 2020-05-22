شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قصيدة أنا الجيش صلبًا لا ألين بصوت الشهيد منسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت موقعة كمين مربع البرث التى عرضت تفاصيلها فى مسلسل الاختيار، الضوء على جانب آخر فى شخصية الشهيد الأسطورة العقيد أركان حرب أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، وكيف سطر أبطال موقعة البرث ملحمة بطولية في الدفاع عن الوطن و أرضه و التصدى للإرهابيين ببسالة لا مثيل لها.

الوجه الآخر لشخصية الأسطورة البطل أحمد منسى، والذى ربما لم يكن يعلمه الكثيرون من جمهور المسلسل، هو أن عشقه لوطنه، مصر، لم يكن يعبر عنه بالدفاع عن أرضها فقط، بل بكتابة قصائد شعرية كشفت إلى أى مدى كان عاشقا لتراب هذا الوطن، وهو ما عبر عنه فى قصيدة بعنوان "أنا الجيش صلبا لا ألين".