شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 22/5/2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بمعدل 6 درجات ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد أيضا طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية ، وأمطار خفيفة على جنوب الصعيد، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوى متمركز على غرب البحر المتوسط بينما يستمر تأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجات، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجات، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 35

Advertisements

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 20 والعظمى 37

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 29 والعظمى 43

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 30 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 30 والعظمى 45

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 31 والعظمى 45

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 31 والعظمى 45

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 32 والعظمى 44

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 37