شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء جمال خاشقجى يعلنون العفو عن قاتل والدهم.. ويؤكدون: من عفا فأجره على الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أبناء جمال خاشقجي الكاتب الصحفي السعودي الراحل، عفوهم عن قتل والدهم لوجه الله، بحسب ما نشرته صحيفة "الوئام السعودية". وقال صلاح خاشقجي، أبن الكاتب الراحل في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى فى كتابه الكريم “وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ"، ولذلك نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجى أنّا عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله -لوجه الله تعالى- وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل.

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