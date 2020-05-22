شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء": الاحتفاظ بالعدادات عند هدم الأبنية يعرض صاحبه للمساءلة القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك الكثير من المواطنين يعتقدون أنه عند هدم الأبنية والمنشآت السكنية أو التجارية يمكن الاحتفاظ بعدادات الكهرباء دون الرجوع لشركة توزيع الكهرباء لتركيبها مرة أخرى عن إعادة البناء، وهى معلومة خاطئة وغير صحيحة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاحتفاظ بالعداد عند هدم الأبنية دون إبلاغ شركة توزيع الكهرباء يعرض المشترك للمساءلة القانونية وإلغاء التعاقد، موضحا أنه يجب على المشترك عند هدم العقار وإعادة البناء إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها و تقديم الأوراق المطلوبة حتى لا يتعرض لفصل التيار وإلغاء التعاقد من تلقاء نفسه دون إعلان أو إنذار، لذلك ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المشترك بضرورة الإبلاغ عن هدم العقار و عمل الإجراءات المطلوبة .

Advertisements

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن قواعد توصيل التيار الكهربائي الجديدة للمنشآت السكنية والغير سكنية التى تم الاعلان عنها موخرا سيتم تطبيقها على جميع الحالات بما فيها العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائية.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم الإعلان عن القواعد الجديدة الإضافية لتركيب العدادات الكودية مسبوقة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها قبل الإعلان عنها و تطبيقها بشركات توزيع الكهرباء، موضحا أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء حريص على أن تكون الشروط الجديدة ميسرة للقضاء على نظام الممارسة نهائيا.