شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى يعلن عزمه تنكيس الأعلام تكريما لضحايا فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه تنكيس الأعلام تكريما لضحايا فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن العربية.

فى غضون ذلك، أجاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على سؤال خلال زيارته مصنع فورد في ميشيجان حول ما سيحدث للاقتصاد الأمريكي اذا بدأت موجة ثانية من إصابات كورونا في الولايات المتحدة بقوله: "نحن لا نغلق بلادنا"، وأضاف ترامب قائلا: "سنقوم بإطفاء الحرائق، لن نغلق البلاد، يمكننا إخماد الحرائق، سواء كان جمرة أو شعلة ، سنقوم بإخمادها، لكننا لا نغلق بلادنا ".

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كان ترامب قال في وقت سابق إنه قد يكون هناك "جمر" للوباء الذي يستمر في الولايات المتحدة بعد الصيف ، لكنه أكد أنه سيتم القضاء عليه.

وقال خبراء الصحة، بمن فيهم أولئك الذين هم في إدارة ترامب ، إنه من المرجح أن يستمر الفيروس في الانتشار خلال الخريف والشتاء ، وقد يصبح من الصعب مكافحته بمجرد بدء موسم الإنفلونزا.

وهناك ما لا يقل عن 1.5 مليون حالة اصابة و 93.439 حالة وفاة على الأقل بسبب كورونا في الولايات المتحدة ، وفقًا لأحدث الإحصاءات من جونز هوبكنز.