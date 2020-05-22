شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. "شاتل باص" يربط مترو الأنفاق والقطار المكهرب بالمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة النقل عن مخطط لتشغيل شاتل باص يربط شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى والقطار المكهرب الرابط العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان بمطار القاهرة، ونرصد كل ما تريد معرفته عن مشروع الـ "شاتل باص" وخط سيره والهدف من تشغيله خلال التقرير التالى:-

ـ تخطط وزارة النقل لتشغيل "شاتل باص" من محطة مترو عدلى منصور حتى مطار القاهرة.

ـ الحافلات أو الأتوبيسات التى سيتم تشغيلها ستكون شبيهة بالـ "شاتل باص" الذى يعمل فى المطارات.

ـ الهدف من تشغيلها نقل المسافرين المتوجهين للمطار القادمين عبر شبكة مترو الأنفاق أو القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.

ـ الحافلات ستعمل وفق زمن تقاطر ثابت ولن تتوقف سوى فى المطار.

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ـ محطة مترو عدلى منصور المجاورة لموقف العاشر من رمضان بالسلام ستكون محطة تبادلية تنطلق منها الـ "شاتل باص".

ـ شبكة مترو الأنفاق ستربط مع القطار المكهرب فى محطة عدلى منصور التى سينطلق منها الـ "شاتل باص".

ـ مخطط تشغيل خطوط الـ "شاتل باص" مع نهاية العام الجارى بعد افتتاع وتشغيل وصلة مترو النزهة ـ عدلى منصور ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق.

ـ تنفيذ هذا المشروع سيكون تحت إشراف وزارة النقل بالاشتراك مع محافظة القاهرة وسلطات مطار القاهرة.

ـ يجرى دراسة طرح تشغيل خطوط الـ "شاتل باص" على الشركات المختلفة لاختيار الشركة المشغلة له.

ـ يجرى حاليا دراسة كيفية تحديد سعر تذكرة استقلال الـ "شاتل باص" وقيمتها وتحديد المسار الذى ستسلكه.