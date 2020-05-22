شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار وملحمة البرث فى الترند العالمى..ومغردون: توثيق بطولات الشهداء عمل وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك هاشتاج مسلسل "الاختيار" و "ملحمة البرث" فى قائمة الأكثر تداولا عالميا، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عقب عرض الحلقة الـ28، التي استشهد فيها أفراد كمين البرث، إثر ملحمة بطولية نادرة وكان على رأسهم الشهيد أسطورة الصاعقة وقائد الكتيبة 103 أحمد منسى.

فيما احتلت هاشتاج "ملحمة البرث" في الترتيب الـ 21، بينما جاء مسلسل "الاختيار" الـ 24، وذلك في قائمة الأكثر تداولا عالميا، وسط العديد من التغريدات حول الهاشتاجات في مصر والعالم العربى، الذى تأثر المواطنون بالملحمة والبطولة النادرة للشهيد أحمد المنسى ورفاقه.



الترند العالمى لموقع تويتر

وتفاعل عدد كبير من المغردين حول الهاشتاجات، حيث قالت ياسمين:" الشكر والتقدير لك يا مخرج يا كبير يا إنسان عظيم مسلسل الاختيار أكثر من رائع ومهما قلت لن أوفيك حقك على هذا النجاح الساحق توثيق هذه الملحمة عمل وطني وتاريخي بمعنى الكلمة".

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وكتب أحمد الزهيرى:" سلام الله على أهلك يا مصر و سلام الله و رحمته على شهدائك يا مصرو سلام الله و بركاته على أرضك يا مصر".

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، أحداثاً مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.

وفي فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.