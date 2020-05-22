شكرا لقرائتكم خبر عن "ضد مجهول".. قصة مقتل طفل في إمبابة بعد اغتصابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عالم الجريمة لا توجد جريمة كاملة، نظرية ثابتة لا تتغير بمرور الزمان، ولكن لكل قاعدة شواذ، فهناك جرائم قتل خرقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجاني، سواء كان أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزًا حير رجال الشرطة، ودفعتهم في أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول"، وفى الحلقة الثامنة والعشرون من ضد مجهول نستعرض تفاصيل مقتل "عصفورة إمبابة"

جريمة هزت منطقة "إمبابة" بالجيزة، وهى مقتل الطفل «م. س» ذو الثالثة عشر عاما، على يد مجهول بعد الاعتداء عليه جنسيًا بمنطقة إمبابة.

خرج الطفل كعادته اليومية من محل "الجزارة" الذى يعمل به وأثناء عودته للمنزل، اختفى تمامًا حتى عثر على جثته بجوار مقلب قمامة ومصاب بعدة جروح.

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التحريات كشفت أن الجانى استدرجه واعتدى عليه جنسيًا ثم قتله وتخلص من جثته بجوار مقلب قمامة، قبل أن يطعنه بسلاح أبيض لتغادر روح الطفل جسده الهزيل.