شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة موظف بمكتب نائب محافظ الجيزة بكورونا..والمحافظة تعزل جميع العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة إصابة أحد العاملين بمكتب نائب المحـافظ بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

وأكدت محافظة الجيزة في بيان لها منذ قليل، أن احد العاملين بمكتب نائب المحافظ، هند عبد الحليم، منذ أن بدأت تظهر عليه الأعراض وهو في إجازة من العمل حتى تم التأكد من إيجابية اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعلى الفور أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعليمات كإجراء احترازي بالعزل المنزلي لكل أعضاء مكتب نائب المحافظ المخالطين للمصاب وذلك لمدة 14 يوم بناء على التعليمات الوقائية من مديرية الصحة بالجيزة لحين التأكد من سلامتهم من اي اصابات بالفيروس .

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وأكدت محافظة الجيزة على سلامة نائب المحافظ هند عبد الحليم من آى إصابات مع التزام الجميع بالعزل المنزلي كإجراء وقائي حفاظا علي سلامتهم .

وفي نفس الإطار شنت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم للمكاتب والأدوار المختلفة بديوان عام المحافظة، وذلك من خلال فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة حفاظا على سلامة المواطنين .