شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أو لا تصدق.. هذه صور بشاير الخير قبل تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” صور منطقة بشاير الخير، وذلك قبل أن تمتد لها يد التطوير والتعمير من قبل الدولة المصرية، فى ظل خطة عمل شاملة تتضمن كافة المناطق العشوائية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وكان الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، قد نشر الفيلم الوثائقى " بشاير الخير 3"، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول مراحل البدء في التخطيط والتنفيذ للمشروع بالتنسيق بين المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الاسكندرية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتمويل المشروع ليظهر المشروع بذلك المظهر الحضارى.

وأظهر الفيلم حال المناطق العشوائية قبل التطوير وما وصلت إليه الآن من مظهر حضارى ومجتمعات سكنية تليق بآدمية المواطن المصرى، حيث انتشرت احزمة الفقر العشوائية والخطرة والمهددة للحياة بين الاحياء السكنية وزاد حجم المعاناة مع غياب

المرافق والخدمات، وكان تغيير حال المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق حضارية مسالة صعبة ان لم تكن مستحيلة ، وكان القرار حنتحدى الصعب ونواجه المستحيل، حيث كان الطريق كان طويل لكن بالادارة تبدل المشهد والبداية كانت داخل اخطر المناطق العشوائية فى اسكندرية‪ فى غيط العنب مع المرحلة الاولى من مشروع بشاير الخير وكان بالفعل فاتحة خير لسكان المناطق العشوائية من خلال اقامة نواة لتجمع عمرانى حضارى بيضم فى المرحلة الاولى 34 عمارة باجمالى 1632 وحدة سكنية مجهزة بمنظومة خدمية متكاملة.

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وزاد الطموح وظهرت للنور المرحلة الثانية من بشاير الخير ومن جديد تتغير الصورة فى غيط العنب مع انشاء نطاق عمرانى جديد من 37 عمارة بتضم 1869 وحدة سكنية متكاملة المرافق والتجهيزات والتشطيبات والفرش وسط بنية حضارية بتحقق الخصوصية وبتكفل كرامة الانسان.

وتكتمل المرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير فى منطقة ماوى الصيادين بالقبارى غرب الاسكندرية ويولد تجمع عمرانى جديد بيضم 200 عمارة باجمالى 10624 وحدة سكنية شاملة التجهيزات والمرافق والفرش بمساحة 90 متر مربع للوحدة.

وبجانب المنطقة السكنية يضم مشروع " بشاير الخير 3 " منطقة خدمية متكاملة بتحتوى على مركز شباب، ومساجد، وكنيسة السيدة العذراء ومجمع خدمة مواطنين يشمل مكتب بريد وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب تموين، كما يضم المشروع منطقة تعليمية تتضم مدارس تعليم أساسى كل مدرسه 33 فصل باجمالى 99 فصل دراسى‪ وفى مدينة " بشاير الخير 3 " تتحقق الجدوى الاقتصادية بإنشاء واحدة من اهم المناطق الاستثمارية فى مدينة الاسكندرية ( اليكس داون تاون الجديد ) فى حى القبارى، حيث ولد نطاق تجارى عملاق على مساحة 111 الف متر مربع فى مواجهة شاطىء بحيرة مريوط إطلاله ساحلية لمنطقة إستثمارية.

و تتنوع الكيانات الاقتصادية وتضم 16 بلوك استثمارى على مساحة 28 الف متر مربع مع 12 دور سكنى بتضم 1536 وحدة سكنية ،‪ فضلاً العديد من المبانى متعددة الاغراض واللى بتضم محلات وكافيهات ومعارض سيارات ومجمعات بنوك وسينمات وقاعات افراح ، طاقة امل جديدة هتفتح ابواب خير ورزق لحوالى 26 الف فرصة عمل مستدامة لأهل الإسكندرية.







