شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: اتفقت مع نظيرى الإثيوبى على التفاوض حول قواعد ملء سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، أنه عقد اجتماعا مع نظيره الإثيوبى آبى أحمد، مساء أمس الخميس، اتفقا خلاله على أهمية عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقى من اتفاقات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، حسبما تم فى مسارات التفاوض خلال الشهور الاخيرة، وتم الاتفاق على تكليف وزراء المياه فى الدول الثلاث للبدء فى ترتيبات العودة للتفاوض بأسرع ما يمكن.





وقال حمدوك، عبر حسابه على تويتر: "عقدتُ اليوم اجتماعاً اسفيرياً مع رئيس الوزراء الإثيوبى د.أبى أحمد بمشاركة وزراء الخارجية والرى ومديرى المخابرات فى البلدين، وذلك فى إطار الجهود التى يبذلها السودان للتواصل مع دولتى مصر وإثيوبيا بهدف استئناف مفاوضات سد النهضة.





وتابع حمدوك: "أمننا على أهمية عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقى من اتفاقات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى حسبما تم فى مسارات التفاوض خلال الشهور الاخيرة، وتم الاتفاق على تكليف وزراء المياه فى الدول الثلاث للبدء فى ترتيبات العودة للتفاوض بأسرع ما يمكن.

وشدد حمدوك: "ومن هنا أُؤكد استعداد السودان للتواصل المستمر مع الدولتين للوصول لاتفاق مرض لكل الأطراف".

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وكانت جمهورية مصر العربية، أعربت عن استعدادها الدائم للانخراط فى العملية التفاوضية لتكملة الجزء اليسير المتبقى من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى والمشاركة فى الاجتماع المُزمع عقده، مؤكدةً على أهمية أن يكون جاداً وبنّاءً وأن يُسهم فى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعى مصالح إثيوبيا والسودان.

يأتى ذلك بالإشارة إلى نتائج الاجتماع الذى عُقد اليوم الخميس بين رئيس الوزراء السودانى د.عبدالله حمدوك، ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد والذى تم خلاله الاتفاق على عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقى من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى حسبما تم فى مسارات التفاوض خلال الشهور الاخيرة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبى استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان من أجل التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث.