شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم العالى: انتهاء كورونا من مصر يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين: الصحة: تسجيل 774 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة وتعافى 223 مصابا ‎ الصحة تكشف منظومة العمل بمستشفيات فرز حالات الاشتباه بكورونا ‎ خالد مجاهد ينفى إصابة وزيرة الصحة بكورونا..ويؤكد: تباشر عملها بشكل طبيعى ‎ وزير التعليم: نجحنا فى إتمام 10 ملايين امتحان إلكترونى لأولى وثانية ثانوى ‎ رئيس امتحانات الثانوية: توزيع الأسئلة على المستويات المعرفية المختلفة للطلاب وزير التعليم العالي: من المتوقع الوصول لصفر حالات كورونا بعد منتصف يوليو ‎ Advertisements وزير التعليم العالى: انتهاء كورونا من مصر فى يوليو.. ولا داعى للقلق من زيادة الأرقام وزير التعليم العالى: استحالة حصر كل إصابات كورونا و80% منها بدون أعراض ‎ بالأسماء.. الأوقاف تعلن الفائزون فى مسابقة المولد النبوى الشريف الثقافية ‎ التجهيزات الأخيرة لصلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة.. 10 ضوابط لنقل الصلاة وبث تكبيرات العيد بالمساجد أبرزها الكمامات ومسافة متر ونصف بين المصلين.. وباب الرحمة لم يغلق عنوان الخطبة.. ووزير الأوقاف: سأصلى فى بيتى ‎ السيسى يؤكد: "البناء العشوائى حال 50% من مساكن مصر ويجب التحرك الدائم".. الرئيس لوزير النقل: "إخلى مساكن محور الألمونيوم وادفع تمنها".. "لو عندنا 10 آلاف مخالفة يبقى هناك 10 آلاف شخص اتقبض عليهم" فيديو وصور.."إسكندرية بتفرح" بعد افتتاح الرئيس لـ"بشاير الخير 3".. نقل 6 آلاف أسرة من "الصيادين".. المحافظ: 10 آلاف وحدة سكنية جديدة ولجنة لاختيار الأسر المستحقة.. حى غرب: المنطقة كانت داهمة الخطورة وسيئة بيئيا 16 فندقا سياحيا بالبحر الأحمر جاهزين لاستقبال المواطنين فى عيد الفطر بعد استيفاء ضوابط التشغيل.. مدير شركة سياحة: الحجوزات مازالت ضعيفة.. ونتوقع زيادة الإقبال بعد امتحانات الثانوية وارتفاع نسب التشغيل لـ50% ‎

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