محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن منظومة الامتحانات الإلكتروني للصفين الأول والثاني الثانوي اكتملت، والتي بدأت في الـ29 من أبريل الماضي.
وأضاف شوقي في منشور له، على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، الخميس، أن وزارة التربية والتعليم نجحت في إتمام 10 مليون و420 ألف امتحان إليكتروني، خلال هذه الفترة، لمجمع مليون و155 ألف من الطلاب في منازلهم.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج بعد أجازة عيد الفطر المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر أولى وثانية ثانوي.. وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الاختبارات الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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