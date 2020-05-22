غدًا.. 3 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير وزارة الطيران المدني ، غدا الجمعة ، 3 رحلات استثنائية إلي الإمارات ، وذلك لعودة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج .
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنه من المقرر أن تسير شركة مصر للطيران 3 رحلات إلي دبي بالإمارات حيث تقلع جميع الرحلات من مطار القاهرة الدولي وتكون العودة إليه ، ويتم نقل جميع الركاب القادمين فور عودتهم إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .
وتستمر كل من الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو فى تعقيم طائراتها خاصة التى تقوم برحلات استثنائية لإجلاء الرعايا المصريين ، وذلك بالتعاون مع فرق الطب الوقائى التابعة لمصر للطيران حيث تشمل الإجراءات تعقيم قمرات القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياة ومخازن الطائرات بالإضافة إلى الجسم الخارجى للطائرات ، وذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية من الفيروس والتعامل مع أي تداعيات محتملة لهذا الوباء.
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