شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كمين البرث.. قصة بطولة المنسى ورفاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بداية شهر رمضان 2020 ويعيش جمهور مسلسل الاختيار تفاصيل موقعة كمين مربع البرث، وملحمة الشهيد الأسطورة العقيد أركان حرب أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد مع عدد من أفراد الكتيبة في كمين مربع البرث، بمدينة رفح المصرية في 7 يوليو عام 2017، تلك المنطقة التي لها أهمية لوجيستية كبيرة، إذ تعد من النقاط التي تربط بين وسط سيناء من جهة ورفح والشيخ زويد من جهة أخرى.

وكيف سطر أبطال موقعة البرث ملحمة بطولية في الدفاع عن الوطن وأرضه والتصدى للإرهابيين ببسالة لا مثيل لها.

الوجه الآخر لشخصية الأسطورة البطل أحمد منسى، والذى ربما لم يكن يعلمه الكثيرون من جمهور المسلسل، هو أن عشقه لوطنه، مصر، لم يكن يعبر عنه بالدفاع عن أرضها فقط، بل بكتابة قصائد شعرية كشفت إلى أى مدى كان عاشقا لتراب هذا الوطن، وهو ما عبر عنه فى قصيدة بعنوان "أنا الجيش صلبا لا ألين".