شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طفل يجسد اللقطات الإنسانية في حياة المنسى بعد عرض مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الطفل حمزة الديب، بفيديو يعبر فيه عن حبه لمسلسل الاختيار والبطل أحمد المنسي الذي جسد دوره الفنان أمير كرارة. وجسد الطفل حمزة جزء من التفاصيل الإنسانية لأبطال القوات المسلحة، وجوانب شخصياتهم فى العمل وخارجه، ولذلك كان من التفاصيل الملفتة التى أبرزها المسلسل خلال حلقاته، هو الدعاء الذى يكرره بطل العمل "أحمد المنسى" والذى يجسد شخصيته النجم أمير كرارة مع رفاقه بالقوات المسلحة قبل كل عملية يقبلون عليها، كما قام الطفل بتمثيل مشهد من مسلسل الاختيار والذي قال بعض جمل المنسي لجنوده عن التكفيرين. Advertisements

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