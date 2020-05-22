شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بيقولك .. إزاي تزود رزقك وتأمن مستقبل أولادك بكلمة واحدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديدة من حلقات برنامج الشيخ بيقولك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، فالغاية من الصيام هي تقوى الله سبحانه وتعالى .

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التقوى كما يقول أهل العلم هي أن تجعل بينك وبين ما حرم الله وقاية وحاجزا لذلك سأل سيدنا عمر كعب فقال له :"ما هي التقوى؟"، فقال يا أمير المؤمنين أما سرت في طريق فيه شوك، قال بلا قال فماذا تصنع قال :"أشمر عن ثيابى وأنظر إلى مواطئ أقدامى حتى لا يصيبنى الشوك قال له ذاك هي التقوى".

الله سبحانه وتعالى شرع الصيام لأجل أن نتحصل على تقوى الله تعالى وذكرها الله في القرآن 258