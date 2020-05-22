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شاب يبدع في رسم أكبر جرافيتي للشهيد أحمد المنسي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهيد أنا بجيش الفدا .................. أصد الكيد وأمنع العدا

الله أكبر أنشودتى ................ والشهادة لى عين الرضا

هكذا كانت آخر كلمات البطل الشهيد أحمد منسي الذي لم ولن يُنسى أبدا، وسيظل بطلا في أعين الجميع، وهذا ما أكده لنا الفنان الشاب سيد سعودى الذي أعرب عن سعادته وفخره الكبير برسمه للشهيد المنسي، مضيفا أنها أقل هدية يقدر يقدمها لزوجة الشهيد وأولاده.

وأضاف سعودي قائلا: الرسمة أخدت من يومين أنا وأخويا محمد سعودي الذي أضاف للرسمة الكثير من خبراته في الرسم  واستكمل قائلا: كنت حاسس بالفخر في كل لحظة وأنا برسم المنسي ونفسي العالم كله يشوف ويعرف قد ايه احنا بنحب المنسي ، وأكد سعودي سعادته البالغة بمسلسل الاختيار و شكرا أمير كرارة علي دوره برسمة جرافيتي كبيرة بجانب المنسي الذى تلقاها الأخير بسعادة وشكر سعودي أيضا علي رسمته من خلال رسالة صوتية علي موقع التواصل الاجتماعي.

جرافيتي للشهيد أحمد المنسي (1)

 

 

جرافيتي للشهيد أحمد المنسي (2)

 

 

جرافيتي للشهيد أحمد المنسي (3)

 

 

جرافيتي للشهيد أحمد المنسي (4)

 

 

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جرافيتي للشهيد أحمد المنسي (5)

 

 

جرافيتي للشهيد أحمد المنسي (6)

 

 

جرافيتي للشهيد أحمد المنسي (7)

 

 

جرافيتي للشهيد أحمد المنسي (8)

 

 

جرافيتي للشهيد أحمد المنسي (9)

 

 

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جرافيتي للشهيد أحمد المنسي (11)

 

جرافيتي للشهيد أحمد المنسي (12)
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