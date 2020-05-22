شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الأوقاف تعلن الفائزون فى مسابقة المولد النبوى الشريف الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة مسابقة المولد النبوي الشريف الثقافية بالأوقاف .

وقالت الوزارة إن الفائزين هم:

الفرع الأول

إجابة المائة سؤال وكتاب فقه السيرة النبوية

الأول: محمد أحمد السيد أحمد على الجد .. أوقاف الدقهلية ، وحائزته عشرة آلاف جنيه .

الثاني : حاتم سعيد سليمان عواد .. أوقاف القليوبية ، وجائزته تسعة آلاف جنيه .

الفرع الثاني

كتائب الشمائل النبوية وكتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية وتفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم .

الناجحون من المتقدمين من المديريات الإقليمية بالتصفية النهائية .

Advertisements

١ - محمد شعبان أحمد شعبان .. محافظة الفيوم ، وجائزته خمسة آلاف جنيه .

٢ - محمد محمد إسماعيل محمد ملكه .. محافظة البحيرة ، وجائزته خمسة آلاف جنيه .

٣ - حامد معوض حجازي محمد .. محافظة الجيزة وجائزته خمسة آلاف جنيه .

٤ - مصطفى عبد المعطيً سيد أحمد هاشم .. محافظة جنوب سيناء ، وجائزته ثلاثة آلاف جنيه .

إضافية إلى جائزتين تشجيعيتين :

١- عبد حسن محمد قناوي من محافظة أسوان وقيمة جائزته ألفا جنيه .

٢ - محمد على أبو الوفا جاد الرب من محافظة الأقصر وقيمة جائزته ألفا جنيه .