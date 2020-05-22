شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الأوقاف تعلن الفائزون فى مسابقة المولد النبوى الشريف الثقافية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة مسابقة المولد النبوي الشريف الثقافية بالأوقاف .
وقالت الوزارة إن الفائزين هم:
الفرع الأول
إجابة المائة سؤال وكتاب فقه السيرة النبوية
الأول: محمد أحمد السيد أحمد على الجد .. أوقاف الدقهلية ، وحائزته عشرة آلاف جنيه .
الثاني : حاتم سعيد سليمان عواد .. أوقاف القليوبية ، وجائزته تسعة آلاف جنيه .
الفرع الثاني
كتائب الشمائل النبوية وكتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية وتفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم .
الناجحون من المتقدمين من المديريات الإقليمية بالتصفية النهائية .
١ - محمد شعبان أحمد شعبان .. محافظة الفيوم ، وجائزته خمسة آلاف جنيه .
٢ - محمد محمد إسماعيل محمد ملكه .. محافظة البحيرة ، وجائزته خمسة آلاف جنيه .
٣ - حامد معوض حجازي محمد .. محافظة الجيزة وجائزته خمسة آلاف جنيه .
٤ - مصطفى عبد المعطيً سيد أحمد هاشم .. محافظة جنوب سيناء ، وجائزته ثلاثة آلاف جنيه .
إضافية إلى جائزتين تشجيعيتين :
١- عبد حسن محمد قناوي من محافظة أسوان وقيمة جائزته ألفا جنيه .
٢ - محمد على أبو الوفا جاد الرب من محافظة الأقصر وقيمة جائزته ألفا جنيه .
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