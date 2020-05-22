شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإعلاميين العرب يمنح مسلسل "الاختيار" وسام التفرد فى الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الإعلاميين العرب، واتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة وعضو ملتقى الاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، بإجماع مجلس إدارته على مستوى الوطن العربي منح وسام التفرد في الإبداع لمسلسل "الاختيار".

ويحكي مسلسل "الاختيار" قصة ملحمة وطنية جليلة شارك فيه الشهيد المقدم أحمد المنسي ونخبة من خيرة أبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم لحماية تراب الوطن الغالي، و جسد صورة إبداعية متميزة في تسابق هؤلاء الأبطال لنيل الشهادة والثأر لزملائهم.

وأكد أحمد نور رئيس الاتحاد، أن هذا المسلسل جسد ملحمة وطنية عظيمة وأظهر شرف الجندية المصرية لخير أجناد الأرض وعبر بشكل غاية في الإبداع والواقعية مدى تضحيات رجال مصر الشرفاء من أبناء القوات المسلحة من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الوطن.

وقال نور إنه سيتم عمل حفل تكريم مهيب لكل نجوم المسلسل على رأسهم الفنان المبدع أمير كرارة والشخصيات الحقيقية وأسر الشهداء.