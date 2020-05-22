شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يستقبل الفوج الأول من العائدين من الخارج لقضاء العزل بالمدينة الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وسط حفاوة شديدة وعلى أنغام الموسيقى والأغاني الوطنية استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اليوم الخميس، الفوج الأول من المصريين العائدين من الخارج وعددهم 289 وذلك لقضاء فترة العزل الاحتياطي بمقر مبنى المدينة الجامعية بالمطرية، الذي تم تخصيصه للحجر الصحى في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحرصت الجامعة على توفير سبل الراحة والأمان لجميع المصريين خلال فترة إقامتهم مع توفير كل احتياجاتهم ومستلزماتهم وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير أماكن مناسبة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العائدين إلى أرض الوطن مع ضرورة خضوعهم للحجر الصحى بناء على تعليمات وزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المصريين.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم إجراء العديد من الاستعدادات قبل وصول المصريين العائدين من الخارج حيث تم تطهير وتعقيم مبنى المدينة الجامعية بالمطرية بالكامل، وتوفير بوابة للتعقيم من قبل الطب الوقائي لتعقيم الأفراد والحقائب والمستلزمات الخاصة بهم قبل الدخول للمبنى، وتجهيز الطاقم الطبي المسئول عن سلامة المواطنين، هذا بالإضافة إلى وضع ملصقات تتضمن إرشادات للسلامة والتوعية في كل مكان، وتوفير مقاعد مريحة فى أماكن وجود الشاشات التليفزيونية، و توفير العمالة اللازمة لتلبية احتياجات السادة النزلاء، وتجهيز المبنى بأجهزة الأمن الصناعي و المولدات الكهربائية.

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وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، أعدت جامعة حلوان حقيبة هدية قدمتها العائدين من الخارج تتضمن مجموعة من الأدوات الطبية الوقائية وهدايا للأطفال إلى جانب توفير وسائل للترفيه وألعاب للأطفال وغرف مزودة بشاشات تليفزيونية مع مراعاة إجراءات السلامة الصحية والوقاية وقواعد التباعد الاجتماعي.

كما خصصت الجامعة خطوطا تليفونية للعائدين من الخارج للإجابة عن أي استفسار من قبل الفريق الطبي والإداري، وكذلك توفير أفراد أمن للتأكد من تطبيق قواعد العزل، بالإضافة إلى التواصل مع البنك الأهلي لتوفير ماكينة صراف آلي لخدمتهم خلال فترة تواجدهم بالمدينة.

وقد تم تجهيز و صيانة مبنى المدينة الجامعية بالمطرية الذي يتكون من 7 أدوار، الدور الأول للفريق الطبي والإداريين بالإضافة إلى 6 أدوار أخرى يضم كل منها 25 حجرة زوجية، كما تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من تطهير وتعقيم حفاظا على سلامة المقيمين، وقد تم التنسيق مسبقًا بين وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعى وجامعة حلوان لتجهيز المدينة الجامعية وتوفير أماكن إقامة مناسبة وإجراء عمليات التطهير والتعقيم بكل الحجرات والمباني والعيادات.