فيديو.. خالد مغربي دبابة.. اختاره المنسي لإنقاذه فاستشهدا سويا بغدر الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا ينسى المصريون أبطالهم من أبناء القوات المسلحة المصرية الذين دفعوا أرواحهم ثمنًا من أجل أمن هذا الشعب وأمانه، وأحد هؤلاء النقيب الشهيد خالد مغربى، وبعد ذكر اسمه فى مسلسل الاختيار، نوضح من هو هذا البطل وكيف استشهد؟.. وما هى علاقته بالبطل الشهيد أحمد المنسى.

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