شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتحدى: لا إغلاق جديد للبلاد حتى لو وقعت موجة ثانية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على سؤال خلال زيارته مصنع فورد في ميشيجان حول ما سيحدث للاقتصاد الأمريكي اذا بدأت موجة ثانية من إصابات كورونا في الولايات المتحدة بقوله: "نحن لا نغلق بلادنا"، وأضاف ترامب قائلا: "سنقوم بإطفاء الحرائق، لن نغلق البلاد، يمكننا إخماد الحرائق، سواء كان جمرة أو شعلة ، سنقوم بإخمادها، لكننا لا نغلق بلادنا ".

كان ترامب قد قال في وقت سابق إنه قد يكون هناك "جمر" للوباء الذي يستمر في الولايات المتحدة بعد الصيف ، لكنه أكد أنه سيتم القضاء عليه.

وقال خبراء الصحة، بمن فيهم أولئك الذين هم في إدارة ترامب ، إنه من المرجح أن يستمر الفيروس في الانتشار خلال الخريف والشتاء ، وقد يصبح من الصعب مكافحته بمجرد بدء موسم الإنفلونزا.

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وهناك ما لا يقل عن 1.5 مليون حالة اصابة و 93.439 حالة وفاة على الأقل بسبب كورونا في الولايات المتحدة ، وفقًا لأحدث الإحصاءات من جونز هوبكنز.