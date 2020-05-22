شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يودعون منسى الأسطورة ورجاله من جديد.. ستوديو الاختيار مع تامر إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض ستوديو تحليل مسلسل الاختيار للحلقة 28 تفاصيل وأحداث وأسماء الشهداء الأبطال الحقيقيين لمعركة البرث التي استشهد فيها البطل أحمد منسى ومعه رجاله المدافعين عن كمين البرث في مواجهة الجماعات التكفيرية في سيناء.

وعرض ستوديو التحليل صور الشهداء الحقيقين وجنازاتهم وفيديوهات حقيقية نادرة لهم، كما كشف تامر إسماعيل صالح في لايف ستوديو التحليل على صفحة الخليج 365 سبب اعتبار تلك المعركة، معركة انتصار لأبطال القوات المسلحة رغم استشهاد عدد منهم على رأس الشهيد أحمد منسى والشهيد أحمد عمر الشبراوى.



أبطال معركة البرث

ورصد تامر إسماعيل بعض الشهادات عن بطولات هؤلاء الرجال الأبطال، وكيف تصدوا للعدوان الذى تعرضوا له، وفيديوهات ومشاهد لجنازاتهم وتكريمهم.

Advertisements





وتصدرت الحلقة 28 من مسلسل الاختيار مؤشرات البحث وتريندات مواقع التواصل الاجتماعى، وانتشرت مئات الألاف من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى من المتابعين لحلقات المسلسل.

"ستوديو التحليل" هو لايف يومى يرصد تفاصيل ومعلومات جديدة عن الأحداث والشخصيات والبطولات التي تقدمها حلقات مسلسل الاختيار الذى يذاع يوميًا على قنوات أون ويحقق أعلى نسب مشاهدة منذ أول رمضان.