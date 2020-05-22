شكرا لقرائتكم خبر عن قالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان.. بوستر يجمع شهداء ملحمة البرث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصورة تجمع شهداء ملحمة البرث، التي لو نطقت الأرض لنطقت أرض سيناء ببطولاتهم، حيث دفعوا دمائهم وأرواحهم على رمال سيناء، حيث كانوا ولا يزالون الدرع والسيف الذى يحاسب التكفيريين والإرهابيين الذين يحاولون تدنيس أرض الفيروز بعقيدتهم الشاذة والغريبة.

وكتب على البوستر كلمات "قالو نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان"، وهى التي كان عهدا بينهم حتى أخر لحظة في حياتهم، حتى خلدوا بطولاتهم على أرض سيناء الحبيبة، والتي جسدتها الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار اليوم الذى تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعى ليس في مصر فقط بل في الوطن العربى.



بوستر مسلسل الاختيار

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وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، أحداثاً مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.

وفي فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.