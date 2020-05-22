شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 156 مصريا من العالقين بالإمارات إلى مطار أسيوط الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار أسيوط الدولي، مساء اليوم الخميس، رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران قادمة من الإمارات، وعلى متنها 156 مصريا من العالقين هناك بسبب تعليق الرحلات الجوية بالمطارات كإجراء احترازى لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد عبر المسافرين.

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صرحت مصادر بالطيران المدني، بأن رحلة مصر للطيران وصلت مطار أسيوط الدولي قادمة من دبي بالإمارات وعلي متنها 156 مصريا من العالقين هناك ، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .