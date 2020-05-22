شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة تيشيرت منسي والأبطال..أطفال يتفاعلون مع ملحمة البرث خلال مشاهدة الاختيار..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار التى لاقت تفاعلا كبيرا ليس فقط من الكبار والشباب ولكن أيضا من الأطفال، حيث ارتدى عدد من الأطفال تيشرتات مطبوع عليها صور شهداء وحوش ملحمة البرث خلال مشاهدتهم حلقة اليوم.









وظهر من خلال الصور الأطفال وهو يلوحون بعلامات النصر خلال مشاهدة أحداث المسلسل، فيما خلق تأثيرا كبيرا ليصيغ أذهانهم ويخلق لهم الفرصة للتعرف على الأبطال الحقيقين وقصصهم والبطولات التي يسطرونها للحفاظ على رمال سيناء الغالية وحمايتها من التكفيريين والإرهابيين.









وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، أحداثاً مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.









وفي فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.















































