شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مواجهة الشرع والقانون للفساد والإرهاب من فقه بناء الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن القانون والشرع يقفان فى وجه كل فاسد وإرهابى قائلا: "الشرع والقانون فى مواجهة الفساد والإرهاب من صميم فقه بناء الدول"، وكانت وزارة الأوقاف قد أكدت على بناء الدولة وضرورة الحفاظ عليها، حيث إن ذلك من المقاصد الضرورية العامة التى لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان".

وأوضحت الوزارة، خلال فقرة قرأت لك لشرح كتاب فقه الدولة وفقه الجماعة، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومن تقديم الدكتور خالد غانم مدير عام بحوث الدعوة، أن الكتاب يركز على أهمية الحفاظ على كيان الدولة لتحقيق الجانب الايمانى والتعبد فى استقرار، مشيرا إلى أن الكتاب يفرق بوضوح بين فقه الدولة القائم على البناء، وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد.

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وقال غانم: هذا الكتاب من الكتب المهمة والقيمة فى بابها، والفريدة فى مضمونها وتناولها، والذى أوضح الفروق بين فقه الدولة والفهم الخاطئ لدى الجماعات المتطرفة.