شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 261 مصريا من العالقين بالسعودية ولندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، رحلتين استثنائيتين سيرتهم شركة مصر للطيران، والنيل للطيران لعودة المصريين العالقين بلندن والرياض بالسعودية، وعليهم 261 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ومن المنتظر وصول رحلتين خلال الساعات القادمة .

صرحت مصادر بمطار القاهرة، بأن رحلات شركة مصر للطيران والنيل للطيران وصلت المطار قادمة من لندن والرياض وعلي متنهم 261 مصريا كانوا عالقين هناك، حيث وصل علي رحلة مصر للطيران 86 مصريا من العالقين بلندن، ورحلة شركة النيل للطيران 175 مصريا من العالقين بالسعودية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

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كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .