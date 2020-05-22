شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عاجل للناتو للتباحث حول انسحاب واشنطن من اتفاقية السماوات المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حلف شمال الأطلسي "الناتو" عقد اجتماع عاجل للتباحث حول انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية السماوات المفتوحة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.، فى غضون ذلك، أكدت روسيا الاتحادية اليوم الخميس، أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من من اتفاقية الأجواء المفتوحة ضربة لأمن أوروبا، وكان المندوب الروسى الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت وضع معاهدة الأجواء المفتوحة (السموات المفتوحة) تحت رحمة السكين، مشيرا إلى أن هذه الفكرة تعود إلى الولايات المتحدة نفسها.

وقال أوليانوف - في تصريح صحفي لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الخميس - "إن الولايات المتحدة قررت وضع اتفاق أخر متعدد الأطراف لتحديد الأسلحة تحت رحمة السكين ، وهو اتفاق تعود فكرته إلى الولايات المتحدة نفسها".

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وأضاف "لقد أطلق الرئيس ايزنهاور مبادرة في العام 1955 لمراقبة جوية مقننة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، عرفت باتفاقية الأجواء أو السموات المفتوحة"، مشيرا إلى أن واشنطن قررت "قتل" هذه المعاهدة أيضا.